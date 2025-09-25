Italien: 937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen
Werte in diesem Artikel
ROM (dpa-AFX) - In Italien hat die nationale Kartellbehörde wegen wettbewerbswidriger Preisabsprachen gegen sechs Mineralölkonzerne insgesamt 937 Millionen Euro Geldstrafe verhängt. Die Konzerne sollen sich bei der Festlegung der im Kraftstoffpreis enthaltenen Biokomponente an den Tankstellen abgesprochen haben, wie die Behörde AGCM in Rom mitteilte. Betroffen sind die Konzerne Esso, Eni, Ip, Q8, Saras und Tamoil.
Nach Angaben der Wettbewerbshüter der Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) wurde sie durch einen Informanten innerhalb der Branche von den Absprachen in Kenntnis gesetzt, einen sogenannten Whistleblower. Die Strafen beziehen sich auf den Zeitraum von Anfang 2020 bis Mitte 2023. Nach Ansicht der Kartellbehörde nahmen die Konzerne nahezu zeitgleich Preiserhöhungen vor, die größtenteils übereinstimmten und durch direkten oder indirekten Informationsaustausch zustande kamen.
Die Biokomponente bezieht sich auf die Verpflichtung, aufgrund nationaler und europäischer Regelungen Benzin und Diesel Biokraftstoffe beizumischen. Der Betreiber der Tankstelle beziehungsweise der Zulieferer muss sicherstellen, dass ein bestimmter Prozentsatz des Kraftstoffs erneuerbaren Ursprungs ist.
Nach jüngsten Angaben des italienischen Fachverbandes FIGISC betrug die Komponente im ersten Halbjahr durchschnittlich etwa sieben Cent pro Liter. Im Vergleich zu anderen Bestandteilen wie Rohölpreis, Steuern, Raffinierung oder Vertrieb ist dieser Anteil verhältnismäßig klein. Die höchste Strafe muss der italienische Konzern Eni (ehemals: Agip) mit 336 Millionen Euro bezahlen./cs/DP/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eni S.p.A.
Analysen zu Eni S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.2025
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen