Italien: 937 Millionen Euro Strafe gegen Tankstellen

26.09.25 09:36 Uhr
ROM (dpa-AFX) - In Italien hat die nationale Kartellbehörde wegen wettbewerbswidriger Preisabsprachen gegen sechs Mineralölkonzerne insgesamt 937 Millionen Euro Geldstrafe verhängt. Die Konzerne sollen sich bei der Festlegung der im Kraftstoffpreis enthaltenen Biokomponente an den Tankstellen abgesprochen haben, wie die Behörde AGCM in Rom mitteilte. Betroffen sind die Konzerne Esso, Eni, Ip, Q8, Saras und Tamoil.

Nach Angaben der Wettbewerbshüter der Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) wurde sie durch einen Informanten innerhalb der Branche von den Absprachen in Kenntnis gesetzt, einen sogenannten Whistleblower. Die Strafen beziehen sich auf den Zeitraum von Anfang 2020 bis Mitte 2023. Nach Ansicht der Kartellbehörde nahmen die Konzerne nahezu zeitgleich Preiserhöhungen vor, die größtenteils übereinstimmten und durch direkten oder indirekten Informationsaustausch zustande kamen.

Die Biokomponente bezieht sich auf die Verpflichtung, aufgrund nationaler und europäischer Regelungen Benzin und Diesel Biokraftstoffe beizumischen. Der Betreiber der Tankstelle beziehungsweise der Zulieferer muss sicherstellen, dass ein bestimmter Prozentsatz des Kraftstoffs erneuerbaren Ursprungs ist.

Nach jüngsten Angaben des italienischen Fachverbandes FIGISC betrug die Komponente im ersten Halbjahr durchschnittlich etwa sieben Cent pro Liter. Im Vergleich zu anderen Bestandteilen wie Rohölpreis, Steuern, Raffinierung oder Vertrieb ist dieser Anteil verhältnismäßig klein. Die höchste Strafe muss der italienische Konzern Eni (ehemals: Agip) mit 336 Millionen Euro bezahlen./cs/DP/stk

Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Eni Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025Eni OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Eni OutperformRBC Capital Markets
28.08.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Eni Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Eni NeutralUBS AG
28.07.2025Eni NeutralUBS AG
25.07.2025Eni NeutralUBS AG
25.04.2025Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.10.2021Eni UnderweightBarclays Capital
30.07.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.07.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2021Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2021Eni UnderweightBarclays Capital

