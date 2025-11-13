DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.839 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Bessere Geschäfte

Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben

13.11.25 20:23 Uhr
Enel-Aktie: Enel wird optimistischer für 2025 | finanzen.net

Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
8,88 EUR -0,05 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

DJG/DJN/mgo/cln

DOW JONES

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
21:36Enel OutperformBernstein Research
21:36Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21:36Enel OutperformBernstein Research
21:36Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
03.09.2025Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
08.07.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
08.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2018Enel ReduceHSBC
06.04.2016Enel UnderperformBNP PARIBAS
19.11.2015Enel SellGoldman Sachs Group Inc.

