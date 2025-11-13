Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach soliden neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Gewinn dürfte unter dem Strich leicht über der bisherigen Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.
In den ersten neun Monaten legte der Gewinn unter dem Strich um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Dies war in etwa so von Experten erwartet worden. Der Umsatz stieg vor allem dank besserer Preise im Großhandel um 3,6 Prozent auf knapp 60 Milliarden Euro./he/tih
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Enel S.p.A.
Analysen zu Enel S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Enel Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.2025
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2021
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2021
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2018
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.2016
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|19.11.2015
|Enel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
