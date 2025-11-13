DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,43 -1,3%Nas22.823 -2,5%Bitcoin84.586 -3,4%Euro1,1641 +0,4%Öl63,07 +0,6%Gold4.151 -1,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt tiefer -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher

13.11.25 20:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
8,80 EUR -0,13 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach soliden neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Gewinn dürfte unter dem Strich leicht über der bisherigen Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.

In den ersten neun Monaten legte der Gewinn unter dem Strich um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Dies war in etwa so von Experten erwartet worden. Der Umsatz stieg vor allem dank besserer Preise im Großhandel um 3,6 Prozent auf knapp 60 Milliarden Euro./he/tih

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
03.09.2025Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Enel BuyUBS AG
