Eni Aktie
Marktkap. 44,53 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Matthew Lofting am Freitag das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns. Er verwies auf die gestiegenen Aktienrückkäufe, die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss und den überzeugend und besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie. Dass er die Aktie zuvor mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und damit eine mit Blick auf die Zahlenvorlage positive Entwicklung erwartet hatte, habe sich also als richtig erwiesen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG