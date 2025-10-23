DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Eni Aktie

15,96 EUR +0,47 EUR +3,03 %
STU
14,75 CHF +0,50 CHF +3,51 %
BRX
Marktkap. 44,53 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Eni S.p.A.
15,96 EUR 0,47 EUR 3,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Matthew Lofting am Freitag das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns. Er verwies auf die gestiegenen Aktienrückkäufe, die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss und den überzeugend und besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie. Dass er die Aktie zuvor mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und damit eine mit Blick auf die Zahlenvorlage positive Entwicklung erwartet hatte, habe sich also als richtig erwiesen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

11:21 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
03.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

