DAX24.212 -0,7%Est505.782 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.135 -1,2%Bitcoin88.206 +0,7%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Biotech-Schock

Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert

13.11.25 15:36 Uhr
Korro Bio-Aktie crasht an der NASDAQ: Medikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert | finanzen.net

Die Korro-Aktie bricht ein, nachdem ein wichtigster Wirkstoffkandidat in Studie enttäuscht. Personalabbau und strategische Neuausrichtung sind die Folgen. Dies betrifft auch Novo Nordisk.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Korro Bio Inc Registered Shs
31,42 USD -1,38 USD -4,21%
Charts|News|Analysen
Novo Nordisk
42,35 EUR -0,97 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Korro Bio verfehlt kritischen Schwellenwert mit Medikament
• Strategische Neuausrichtung und Personalabbau
• Zusammenarbeit mit Novo Nordisk pausiert

Wer­bung

Korro Bio gab am Mittwoch bekannt, dass sein Hauptwirkstoffkandidat KRRO-110 bei Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (AATD) zwar funktionelles Protein produzierte, jedoch nicht den kritischen Schwellenwert von 11 µM Gesamt-AAT-Protein erreichte, der für einen therapeutischen Nutzen notwendig wäre.

"Erste Analysen deuten auf Unterschiede in der Pharmakokinetik der Verabreichungskomponenten hin, die zwischen gesunden Probanden und AATD-Patienten beobachtet wurden", erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Korro Bio ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung genetischer Medikamente auf Basis von RNA-Editierung spezialisiert hat, um die Behandlung sowohl seltener als auch weit verbreiteter Krankheiten zu ermöglichen, wie es auf der unternehmenseigenen Webseite heißt.

Strategische Neuausrichtung und Personalabbau

Wer­bung

Als Reaktion auf die enttäuschenden Ergebnisse richtet Korro sein AATD-Programm neu aus und wechselt zu einem alternativen GalNAc-konjugierten Verabreichungsansatz. Ein neuer Entwicklungskandidat wird erst für die erste Hälfte 2026 erwartet.

Im Zuge einer umfassenden Restrukturierung reduziert das Biotech-Unternehmen seine Belegschaft um etwa 34 Prozent. Diese Maßnahme soll die finanzielle Reichweite bis in die zweite Hälfte 2027 verlängern, verursacht aber einmalige Kosten von rund 2,4 Millionen US-Dollar.

Zusammenarbeit mit Novo Nordisk wird pausiert

Zu der Neuausrichtung gehört auch die Pausierung der Zusammenarbeit mit der dänischen Pharmagröße Novo Nordisk. So wird ein Forschungs- und Lizenzierungsabkommen mit dem Spezialisten für Abnehmmedikamente für ein Jahr pausiert.

Führungswechsel und Finanzsituation

Wer­bung

Neben den klinischen Rückschlägen muss Korro Bio auch personelle Veränderungen verkraften. Chief Medical Officer Dr. Kemi Olugemo wird das Unternehmen zum 12. November verlassen. Bereits im Oktober trat CFO Vineet Agarwal zurück, dessen Position CEO Ram Aiyar vorübergehend übernommen hat.

Finanziell verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 18,1 Millionen US-Dollar - eine leichte Verbesserung gegenüber den 21,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Quartalsende auf 102,5 Millionen US-Dollar.

Korro-Aktie bricht dramatisch ein

Die Korro-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 78,52 Prozent auf 6,75 US-Dollar.

Trotz der Rückschläge bleiben einige Analysten optimistisch: Clear Street startete laut Investing.com die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 93 US-Dollar, während BMO Capital seine "Outperform"-Einstufung beibehielt. H.C. Wainwright senkte zwar sein Kursziel von 100 auf 90 US-Dollar, hielt aber an der Kaufempfehlung fest - ein Zeichen dafür, dass Experten weiterhin Potenzial in Korros RNA-Editing-Technologie sehen.

Redaktion finanzen.net
In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Korro Bio

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Korro Bio

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
10.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
10.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen