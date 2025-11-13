DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,41 -1,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.724 -3,3%Euro1,1634 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.176 -0,5%
Raumfahrtkonzern mit Bilanz

Virgin Galactic-Aktie im Aufwind: Weiterhin kaum Umsatz - Verlust sinkt dennoch

13.11.25 22:14 Uhr
NYSE-Wert Virgin Galactic-Aktie steigt stark: Virgin Galactic weiter mit Umsatzproblemen - doch Verluste schrumpfen! | finanzen.net

Der US-Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Virgin Galactic seine Verluste reduziert. Nachdem vor Jahresfrist ein Minus von 2,66 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, endete das aktuelle Berichtsquartal nun mit einem Verlust von 1,09 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten zuvor ein EPS von -1,433 US-Dollar prognostiziert.

Die Umsätze des Raumfahrtunternehmens blieben weiterhin überschaubar und lagen im Berichtszeitraum bei 0,37 Millionen US-Dollar nach 0,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 0,3 Millionen US-Dollar.

Die Virgin Galactic-Aktie reagiert im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,31 Prozent auf 3,54 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

