Bilanz voraus

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic wird am Donnerstag seine Bücher öffnen.

Virgin Galactic wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,433 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,13 Prozent erhöht. Damals waren -2,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus - eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Virgin Galactic einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,317 USD, gegenüber -13,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net