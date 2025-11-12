DAX24.378 +1,2%Est505.799 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.796 +2,2%Euro1,1568 -0,2%Öl64,11 -1,6%Gold4.136 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow fester erwartet -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Bilanz voraus

Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

12.11.25 15:01 Uhr
NYSE-Aktie Virgin Galactic öffnet die Bücher - Kann der Raumfahrtkonzern diese Erwartungen schlagen? | finanzen.net

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic wird am Donnerstag seine Bücher öffnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Virgin Galactic
3,09 EUR 0,01 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Virgin Galactic wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,433 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,13 Prozent erhöht. Damals waren -2,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus - eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Virgin Galactic einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -6,317 USD, gegenüber -13,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Virgin Galactic und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Virgin Galactic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Virgin Galactic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Nachrichten zu Virgin Galactic

DatumMeistgelesen
Wer­bung