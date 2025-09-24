DAX23.604 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Kursentwicklung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Vormittag kaum verändert

25.09.25 09:26 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von RWE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 37,09 EUR.

RWE AG St.
37,30 EUR 0,24 EUR 0,65%
Mit einem Kurs von 37,09 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 37,09 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 36,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.551 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 25,16 Prozent wieder erreichen.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
