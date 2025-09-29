UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung im zweiten Jahresviertel sollten die Erlöse im dritten Quartal wieder an Fahrt gewonnen haben, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Dies könnte dazu beitragen, die große Bewertungslücke des deutschen Sportartikelkonzerns zum US-Rivalen Nike zu verringern./rob/edh/ag

