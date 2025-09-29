adidas Aktie
Marktkap. 32,19 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung im zweiten Jahresviertel sollten die Erlöse im dritten Quartal wieder an Fahrt gewonnen haben, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Dies könnte dazu beitragen, die große Bewertungslücke des deutschen Sportartikelkonzerns zum US-Rivalen Nike zu verringern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
274,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
181,20 €
|Abst. Kursziel*:
51,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
181,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,92%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|29.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|29.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|29.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.