SMA Solar Aktie

34,60 EUR -0,98 EUR -2,75 %
STU
Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Hold

08:01 Uhr
SMA Solar AG
34,60 EUR -0,98 EUR -2,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,94 €		 Abst. Kursziel*:
5,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,94%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:01 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 37 Euro
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX steigen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag tiefer
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SMA Group delivers sales growth after nine months - earnings affected by one-time effects
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
