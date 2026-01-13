DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
SMA Solar Aktie

Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu SMA Solar AG

08:36 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

StockXperts SMA Solar: Kommt die technische Gegenreaktion? SMA Solar: Kommt die technische Gegenreaktion?
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Keine Impulse: SDAX am Dienstagnachmittag im Seitwärtstrend
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SMA Group delivers sales growth after nine months - earnings affected by one-time effects
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
