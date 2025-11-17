Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 90,55 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.698 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,95 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 1,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 125,44 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 293,13 Mio. EUR gegenüber 253,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

