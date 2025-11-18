DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.430 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

18.11.25 16:08 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 87,95 EUR.

Nemetschek SE
Aktien
Nemetschek SE
86,85 EUR -3,15 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 87,95 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.033 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 36,50 Prozent niedriger. Bei 87,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 125,44 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 293,13 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

