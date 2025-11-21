DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Aktienkurs im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag

21.11.25 09:22 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 88,85 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
90,60 EUR 0,60 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 88,85 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 88,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.757 Stück.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,20 EUR am 19.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 125,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 293,13 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 253,03 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
