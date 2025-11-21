Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 89,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 89,65 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,85 EUR an. Mit einem Wert von 88,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.201 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 125,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 293,13 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,03 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

