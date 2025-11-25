DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefer

25.11.25 12:05 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefer

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 92,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
92,00 EUR -0,35 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 92,75 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 91,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.424 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 49,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 87,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 6,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,625 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 123,72 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 293,13 Mio. EUR – ein Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
