Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Nachmittag an

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 92,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 92,85 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 93,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,10 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 63.286 Aktien.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,625 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 123,72 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent auf 293,13 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group

