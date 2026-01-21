Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,86 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
77,00 €
|Abst. Kursziel*:
42,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,57%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)