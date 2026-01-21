DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Nemetschek Aktie

Nemetschek Aktien-Sparplan
75,05 EUR -1,55 EUR -2,02 %
STU
Marktkap. 8,86 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
77,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,57%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

12:36 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

dpa-afx Zuversichtlich für 2026 Nemetschek-Aktie dennoch in Rot: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt Nemetschek-Aktie dennoch in Rot: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nemetschek SE
dpa-afx ROUNDUP: Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026
finanzen.net TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Vormittag Boden gut
Dow Jones Nemetschek erreicht 2025 Prognose und erwartet 2026 weiteres Wachstum
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group closes a very successful fiscal year 2025 with strong performance and well achieving both its already previously raised revenue forecast and its profitability target
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
