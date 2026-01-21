Nemetschek Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach vorab veröffentlichten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Jahresumsatzwachstum 2025 habe über der Unternehmensprognose und dem Konsens gelegen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis des auf die Baubranche ausgerichteten Softwareherstellers habe die Erwartungen getroffen./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
