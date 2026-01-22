DAX24.612 -0,9%Est505.964 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.341 -1,5%Euro1,1945 -0,1%Öl69,95 +1,8%Gold5.523 +2,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

29.01.26 12:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
77,00 EUR 0,50 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

