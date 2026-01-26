DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Nemetschek Aktie

77,40 EUR +0,60 EUR +0,78 %
STU
Marktkap. 9,4 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:36 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
77,40 EUR 0,60 EUR 0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek in einem Ausblick auf das vierte Quartal mit einem Kursziel auf 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George rechnet mit gleichbleibenden Nachfragetrends im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen, wie er am Dienstagabend schrieb. Im Design-Bereich des auf die Bauindustrie ausgerichteten Softwareherstellers erwartet er, dass mehrjährige Verträge das Wachstum stützen dürften, allerdings nur in ähnlichem Umfang wie in den Vorquartalen. Die Zahlen von Nemetschek werden am 19. März erwartet./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

