Nemetschek Aktie
Marktkap. 9,4 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek in einem Ausblick auf das vierte Quartal mit einem Kursziel auf 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George rechnet mit gleichbleibenden Nachfragetrends im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen, wie er am Dienstagabend schrieb. Im Design-Bereich des auf die Bauindustrie ausgerichteten Softwareherstellers erwartet er, dass mehrjährige Verträge das Wachstum stützen dürften, allerdings nur in ähnlichem Umfang wie in den Vorquartalen. Die Zahlen von Nemetschek werden am 19. März erwartet./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
