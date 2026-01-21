Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,86 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel auf 125 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe das Jahr 2025 ähnlich stark beendet, wie es begonnen habe, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hätten die Konsensprognosen übertroffen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,00 €
|Abst. Kursziel*:
62,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,80%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|14:01
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:36
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:36
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG