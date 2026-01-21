DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Top News
Ausblick 2026: Warum Samsung jetzt ein strategisches Investment ist Ausblick 2026: Warum Samsung jetzt ein strategisches Investment ist
Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
Nemetschek Aktie

Nemetschek Aktien-Sparplan
74,05 EUR -2,55 EUR -3,33 %
STU
Marktkap. 8,86 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol NEMTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

14:01 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
74,05 EUR -2,55 EUR -3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel auf 125 Euro belassen. Das Software-Unternehmen habe das Jahr 2025 ähnlich stark beendet, wie es begonnen habe, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal hätten die Konsensprognosen übertroffen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 10:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,00 €		 Abst. Kursziel*:
62,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,80%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:01 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:36 Nemetschek Neutral UBS AG
12:36 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

dpa-afx Zuversichtlich für 2026 Nemetschek-Aktie dennoch in Rot: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt Nemetschek-Aktie dennoch in Rot: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nemetschek SE
dpa-afx ROUNDUP: Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026
finanzen.net TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Vormittag Boden gut
Dow Jones Nemetschek erreicht 2025 Prognose und erwartet 2026 weiteres Wachstum
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group closes a very successful fiscal year 2025 with strong performance and well achieving both its already previously raised revenue forecast and its profitability target
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
