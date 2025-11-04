DAX23.699 -1,8%Est505.578 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sinkende Ausschüttungen

Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden

04.11.25 10:36 Uhr
Telefonica-Aktie auf Talfahrt: Dividende soll halbiert werden | finanzen.net

Deutlich sinkende Ausschüttungen an die Aktionäre haben am Dienstag die Aktie der spanischen Telefonica auf Talfahrt geschickt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Telefonica S.A.
3,89 EUR -0,41 EUR -9,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Telefonica-Aktie sackte im frühen Handel um bis zu elf Prozent auf 3,808 Euro ab. Einen Teil der Verluste konnte das Papier wettmachen, lag aber immer noch rund neun Prozent auf 3,91 Euro im Minus.

Wer­bung

Am Markt standen weniger die an diesem Morgen vorgelegten Quartalszahlen im Blick als vielmehr die deutlich gekappte direkte Gewinnbeteiligung für die Aktionäre. So soll die Dividende für 2026 auf 15 Cent je Aktie halbiert werden. Danach sollen dann nur noch zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden.

Vorstandschef Marc Murtra kündigte eine neue Wachstumsstrategie für den spanischen Telekomkonzern an, der mit der Marke O2 auch in Deutschland vertreten ist. Er will die eingesparten Mittel in das Kerngeschäft sowie in neue Initiativen wie Verteidigung und Cybersicherheit investieren.

Analyst Akhil Dattani von JPMorgan sprach mit Blick auf die vorgelegten Zahlen von einem durchwachsenen Quartalsbericht. Vor allem der freie Barmittelzufluss liege sehr deutlich unter der Konsensschätzung.

Wer­bung

Mit Blick auf die neuen Ausschüttungsvorhaben schrieb er, dass dies - neben der halbierten Dividende - mittelfristig eine deutliche Reduzierung des "Equity Free Cashflows" um 20 Prozent impliziere. Dies ist der freie Barmittelzufluss, der nach allen Betriebsausgaben, Investitionen und Schuldenabtragung den Aktionären zur Verfügung steht.

Mit dem Kursrutsch fiel das Papier wieder auf das Niveau von Anfang des Jahres zurück. Seit dem Mehrjahreshoch von fast 4,90 Euro im Sommer ging es um fast ein Fünftel nach unten./ck/zb

MADRID (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Telefonica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Telefonica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Telefonica S.A.

DatumRatingAnalyst
10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.10.2023Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.12.2022Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2022Telefonica BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.10.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
03.08.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
28.07.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
05.06.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
23.10.2023Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.09.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telefonica S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen