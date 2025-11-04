Sinkende Ausschüttungen

Deutlich sinkende Ausschüttungen an die Aktionäre haben am Dienstag die Aktie der spanischen Telefonica auf Talfahrt geschickt.

Die Telefonica-Aktie sackte im frühen Handel um bis zu elf Prozent auf 3,808 Euro ab. Einen Teil der Verluste konnte das Papier wettmachen, lag aber immer noch rund neun Prozent auf 3,91 Euro im Minus.

Am Markt standen weniger die an diesem Morgen vorgelegten Quartalszahlen im Blick als vielmehr die deutlich gekappte direkte Gewinnbeteiligung für die Aktionäre. So soll die Dividende für 2026 auf 15 Cent je Aktie halbiert werden. Danach sollen dann nur noch zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden.

Vorstandschef Marc Murtra kündigte eine neue Wachstumsstrategie für den spanischen Telekomkonzern an, der mit der Marke O2 auch in Deutschland vertreten ist. Er will die eingesparten Mittel in das Kerngeschäft sowie in neue Initiativen wie Verteidigung und Cybersicherheit investieren.

Analyst Akhil Dattani von JPMorgan sprach mit Blick auf die vorgelegten Zahlen von einem durchwachsenen Quartalsbericht. Vor allem der freie Barmittelzufluss liege sehr deutlich unter der Konsensschätzung.

Mit Blick auf die neuen Ausschüttungsvorhaben schrieb er, dass dies - neben der halbierten Dividende - mittelfristig eine deutliche Reduzierung des "Equity Free Cashflows" um 20 Prozent impliziere. Dies ist der freie Barmittelzufluss, der nach allen Betriebsausgaben, Investitionen und Schuldenabtragung den Aktionären zur Verfügung steht.

Mit dem Kursrutsch fiel das Papier wieder auf das Niveau von Anfang des Jahres zurück. Seit dem Mehrjahreshoch von fast 4,90 Euro im Sommer ging es um fast ein Fünftel nach unten./ck/zb

