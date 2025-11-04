Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Nordex zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,98 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Nordex-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 26,04 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 24,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 241.244 Stück.
Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 59,66 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,064 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 23,77 EUR.
Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nordex am 31.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,866 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen