Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,98 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nordex-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 26,04 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 24,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 241.244 Stück.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 59,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,064 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 23,77 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nordex am 31.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,866 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie: Was Analysten von Nordex erwarten