Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag höher

03.11.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
25,62 EUR -0,08 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,76 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 25,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.576 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 59,32 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,064 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,77 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH

