Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 25,46 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 25,46 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 25,24 EUR. Bei 26,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 217.795 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,26 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,07 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,064 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 23,77 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,866 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

