Nordex Aktie
Marktkap. 6,42 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Lauf habe höhere Margenziele ermöglicht, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Resume des Quartalsberichts. Er hob seine Prognosen auch für 2026 an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,21%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
