Nordex Aktie

25,68 EUR +2,24 EUR +9,56 %
STU
Marktkap. 5,23 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Goldman Sachs Group Inc.

Nordex Buy

11:01 Uhr
Nordex Buy
Nordex AG
25,68 EUR 2,24 EUR 9,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25,10 Euro auf "Buy" belassen. Das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent komme in Sichtweite, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach Quartals-Eckdaten und der Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
25,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,26%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

11:01 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
10.10.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

