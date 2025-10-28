DAX24.316 ±0,0%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.713 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,17 -2,4%Gold3.964 -0,7%
Top News
Notierung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex bricht am Nachmittag nach oben aus

28.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 18,3 Prozent auf 26,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
26,58 EUR 3,12 EUR 13,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 18,3 Prozent auf 26,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 26,44 EUR. Bei 25,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 2.342.878 Stück.

Bei 26,44 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 1,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,047 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,27 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,690 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Bildquellen: Nordex

