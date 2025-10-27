Nordex Aktie News: Nordex wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 22,44 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 22,44 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,08 EUR nach. Bei 22,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 41.428 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,56 EUR erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 9,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Abschläge von 53,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,047 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,27 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,687 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

