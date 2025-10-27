dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.10.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Porsche meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten - Aktie im Plus

STUTTGART - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG (Porsche vz) in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um knapp 96 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro ein, wie das MDAX-Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss mitteilte. Das lag vor allem an den bereits bekannten 2,7 Milliarden Euro Sonderbelastungen. Die Aktie legte am Montag allerdings zu.

ROUNDUP/Gerresheimer zur Bafin-Prüfung: Drei Millionen Umsatz falsch verbucht

DÜSSELDORF - Der Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten Gerresheimer, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, hat sich teilweise erhärtet. Nachdem die Finanzaufsicht Bafin im September eine Prüfung problematischer Buchungen im Konzernabschluss 2024 eingeleitet hatte, gab das Düsseldorfer Unternehmen am Samstagabend das Ergebnis einer Untersuchung einer von ihm beauftragten Kanzlei bekannt. An der Börse sorgte das am Montag für ein klein wenig Erleichterung unter den Anlegern.

Evotec heimst Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb ein

HAMBURG - Der Wirkstoffentwickler Evotec (EVOTEC SE) kommt in seiner Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb voran. Für wissenschaftliche Fortschritte in der präklinischen Forschung zur Bekämpfung neurodegenerativer Krankheiten bekommen die Hamburger 25 Millionen US-Dollar (21,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Mit der Zahlung will Evotec weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an Neurologie-Programmen vorantreiben. Die Partnerschaft zwischen Evotec und den Amerikanern wurde 2016 ins Leben gerufen. Die im SDAX notierte Evotec-Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag.

ROUNDUP: Novartis plant Milliardenübernahme in den USA - Aktie fällt etwas

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis will sein Angebot im Bereich Neurologie durch eine Übernahme ausbauen. Die Schweizer planen die Übernahme der US-Biotechfirma Avidity Biosciences, wie Novartis am Sonntag mitteilte. Davon erhofft sich das Unternehmen Zugang zu neuen Therapien und mittelfristig viel Wachstum. Die Novartis-Aktie gab am Montag nach.

HSBC bildet Milliarden-Rückstellung wegen Rechtsstreits um Madoff-Betrug

HONGKONG/LONDON - Die britische Großbank HSBC wappnet sich mit einer milliardenschweren Rückstellung gegen Rechtsstreitigkeiten wegen Betrugs durch Bernard Madoff. Der Bericht zum dritten Quartal werde eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro) ausweisen, was sich mit rund 0,15 Prozentpunkten auf die sogenannte CET1-Kapitalquote der Gruppe auswirke, teilte die HSBC am Montag mit. Nicht zuletzt wegen der Komplexität und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Festlegung der Höhe der Rückzahlung könnten die endgültigen finanziellen Auswirkungen allerdings erheblich abweichen.

ROUNDUP/Bayer: Menopause-Medikament in den USA zugelassen

BERLIN - Bayer hat in den USA die Zulassung für seinen Menopause-Wirkstoff Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Medikament unter dem Markennamen Lynkuet zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS, Hitzewallungen) im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Schritt war so erwartet worden, auch wenn es zuletzt eine Verzögerung bei der Zulassung gegeben hatte.

