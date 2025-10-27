Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekordhoch - Ibex 35 über 16.000 Punkten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hat am Montag einigen europäischen Aktienindizes zu Rekordständen verholfen. So sprang der EuroStoxx 50 erstmals über die Marke von 5.700 Punkten und schloss nur knapp unter seiner Bestmarke. Zusätzliche Unterstützung kam am Nachmittag, als sich auch in den USA die Rekordjagd vom Freitag an Wall Street und Nasdaq fortsetzte.

Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, die nun "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen" müsse, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit den USA gesagt. Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China bislang nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, bevor sich am Donnerstag dann US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen werden.

Der Leitindex der Eurozone beendete den Handel mit plus 0,64 Prozent auf 5.711,06 Zähler. In Rekordhöhen schwang sich auch der wichtigste Aktienindex Großbritanniens auf. Der FTSE 100 nähert sich zunehmend der Marke von 9.700 Punkten. Aus dem Handel ging er allerdings nur mit plus 0,09 Prozent auf 9.653,82 Zähler.

In Spanien blieb der Leitindex IBEX 35 nur hauchdünn unter seinem Rekordhoch von 16.040 Punkten aus dem Jahr 2007, bevor er letztlich mit plus 0,87 Prozent auf 16.000,20 Punkten aus dem Tag ging. Der französische CAC 40 blieb mit einem kleinen Gewinn knapp unter seiner am vergangenen Dienstag erreichten Bestmarke. Der schweizerische SMI litt vor allem unter Verlusten seiner Pharmawerte und gab um 0,32 Prozent auf 12.527,59 Zähler nach.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", schrieb Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der handelspolitischen und politischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von "äußerst positiven Signalen", weshalb die möglichen höheren Zölle auf Waren aus Kanada in den Hintergrund gerückt seien./ck/he