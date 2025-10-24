Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 22,24 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,7 Prozent auf 22,24 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,18 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten 67.354 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 112,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,047 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

