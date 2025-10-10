ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.2019
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.2019
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
