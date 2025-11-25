DAX23.462 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,32 EUR ab.

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,32 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,16 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.513 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 10,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 58,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,084 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Am 04.11.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,968 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

