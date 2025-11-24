Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,66 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 25,66 EUR. Bei 25,92 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 EUR. Bisher wurden heute 108.590 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 59,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,53 EUR je Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Aktie aus.

