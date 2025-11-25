DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

25.11.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
25,68 EUR 0,16 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,62 EUR. Bei 25,82 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.544 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,77 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 144,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,12 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,968 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:01Nordex UnderperformRBC Capital Markets
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

