Nordex Aktie News: Nordex am Mittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,58 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 25,92 EUR. Mit einem Wert von 25,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.203 Nordex-Aktien.
Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 26,53 EUR angegeben.
Am 04.11.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,71 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,67 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 30.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,964 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen