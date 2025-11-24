DAX23.281 +0,8%Est505.536 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1540 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.079 +0,3%
Selenskyj: Entscheidungen sollen dauerhaften Frieden bringen

24.11.25 13:51 Uhr

STOCKHOLM/GENF (dpa-AFX) - Nach den Verhandlungen über den US-Friedensplan in Genf hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die europäischen Partner seines Landes zu Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Es sei wichtig, dass jeder Schritt, den sie mit ihren Partnern gehe, sorgfältig abgewogen und alle Entscheidungen einen dauerhaften Frieden gewährleisten und Sicherheit garantieren, schrieb er bei Telegram. Die Ukraine arbeite "maximal konstruktiv".

Zuvor hatte er in seiner Ansprache zur vierten Parlamentarischen Konferenz der Krim-Plattform in Stockholm erneut Kiews Schwerpunkte dargelegt. Es sei wichtig, sein Land zu unterstützen, sagte er. "Und es ist äußerst wichtig, die Prinzipien zu verteidigen, auf denen Europa gründet: dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden können, dass Kriegsverbrecher sich nicht der Strafe entziehen können und dass der Aggressor komplett für den Krieg zahlen muss, den er begonnen hat. Und eben daher ist eine Entscheidung zu den (eingefrorenen) russischen Vermögenswerten notwendig."/ksr/DP/mis