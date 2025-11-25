Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit Kursplus

So bewegt sich Nordex

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 25,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.877 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,38 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach oben. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 59,16 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,12 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,71 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 30.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,968 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten