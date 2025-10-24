Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 22,66 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 22,66 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 22,18 EUR. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.944 Stück gehandelt.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 7,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Abschläge von 53,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,687 EUR je Nordex-Aktie.

