Aktie im Blick

Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag im Minusbereich

24.10.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 22,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,34 EUR -0,28 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 22,24 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 22,18 EUR. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 32.821 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 9,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 52,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,27 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,687 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
