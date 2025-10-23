Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 22,72 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 22,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,80 EUR. Bei 22,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.135 Nordex-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 7,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 116,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,687 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

