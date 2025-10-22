Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,76 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,76 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 22,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.603 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 7,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 53,95 Prozent sinken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,047 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,27 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Erste Schätzungen: Nordex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient