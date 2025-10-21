DAX24.314 +0,2%Est505.695 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.262 -2,2%
Aktie im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag im Minus

21.10.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag im Minus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 22,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,92 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 22,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.297 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,28 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,27 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,687 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC

