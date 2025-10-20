DAX24.035 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,83 -0,8%Gold4.256 +0,1%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Kursverlauf

20.10.25 09:22 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,06 EUR.

23,00 EUR -0,16 EUR -0,69%
Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR ab. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 23,04 EUR. Bei 23,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 6.513 Stück.

Bei 24,56 EUR markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 6,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,27 EUR an.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC

