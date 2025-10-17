Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nordex
Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 23,02 EUR abwärts.
Um 09:07 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 23,02 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 23,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.670 Nordex-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 6,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,047 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,27 EUR.
Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient
Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
