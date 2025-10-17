DAX23.871 -1,7%Est505.614 -0,7%MSCI World4.273 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.457 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl61,17 +0,3%Gold4.242 -1,9%
Notierung im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag im Minus

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 23,22 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,16 EUR -0,34 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 23,22 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 22,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,32 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.070 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,56 EUR erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,87 Prozent.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,047 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,687 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen