Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 22,84 EUR ab.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 22,84 EUR abwärts. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,84 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.102 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 24,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,047 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,27 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,687 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

