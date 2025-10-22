Pistorius auf Militärbasis in Schottland - Gespräche

LOSSIEMOUTH (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius führt in Großbritannien Gespräche über einen weiteren Ausbau der militärischen Zusammenarbeit. Der SPD-Politiker landete zum Abschluss einer mehrtägigen Reise auf der britischen Luftwaffenbasis Lossiemouth, wo er von seinem britischen Amtskollegen John Healey empfangen wurde.

Deutschland und Großbritannien wollen ihre Kooperation beim Einsatz von Seefernaufklärern ausbauen, wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte. Dabei handelt es sich um militärische Spezialflugzeuge, die U-Boote ausfindig machen und auch bekämpfen können. Zudem wollen sich beide Staaten gemeinsamen besser gegen Cyberangriffe wappnen.

Auf dem Militärflughafen Lossiemouth im Nordosten Schottlands sind Abfangjäger vom Typ Typhoon - der britischen Version der Eurofighter

- stationiert. Die sogenannten Alarmrotten dienen der Sicherung des

britischen Luftraums. Außerdem starten und landen von dort Seefernaufklärer vom Typ Poseidon, mit denen große Seegebiete überwacht werden können./cn/DP/zb